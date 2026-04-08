PGN advierte posibles faltas disciplinarias por crisis del ferry en Salamina, Magdalena

Magdalena

La Procuraduría General de la Nación encendió las alertas por posibles irregularidades en la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), relacionadas con la suspensión del servicio de ferry en el municipio de Salamina.

Según la entidad, se identificó presuntas omisiones y falta de diligencia por parte de funcionarios de la autoridad ambiental en el manejo del proceso sancionatorio contra las empresas operadoras del servicio, así como en el trámite del permiso de ocupación transitoria del cauce del río Magdalena.

Entre los hallazgos más relevantes, la Procuraduría destaca posibles inconsistencias en el trámite administrativo adelantado por CORPAMAG, como la modificación injustificada del objeto de un permiso ambiental solicitado por una de las empresas operadoras, así como deficiencias en la motivación técnica para negar dicho permiso.

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El organismo hizo un llamado a las autoridades para encontrar soluciones que permitan restablecer el servicio de ferry en condiciones ambientalmente sostenibles, garantizando tanto la protección del ecosistema como los derechos de las comunidades que dependen de esta conexión vital.

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