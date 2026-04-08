Ocho personas resultaron heridas tras volcamiento de bus de Copetran en la vía Arcabuco - Moniquirá

Moniquirá

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes en la vía que comunica a Arcabuco con Moniquirá, luego de que un bus de la empresa Copetran se volcara a la altura de la conocida curva del Capitán. El hecho dejó como saldo ocho pasajeros lesionados y obligó al cierre temporal de este importante corredor vial que conecta a Boyacá con Santander.

De acuerdo con la comandante del Cuerpo de Bomberos de Moniquirá, Gloria Wilches, la emergencia también generó derrame de combustible ACPM, situación que obligó a activar un protocolo especial de atención. “Antes de llegar a la curva del Capitán el bus sufrió un volcamiento contra el barranco, generándose como emergencia el derrame de combustible y lesiones en ocho pasajeros”, explicó la oficial.

Wilches señaló que los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Moniquirá, donde recibieron atención médica y, según el reporte preliminar, ninguno presenta lesiones de gravedad. “Los ocho pasajeros que llegaron lesionados no reportan heridas graves, pero sí contusiones y algunas lesiones menores”, indicó.

La comandante también manifestó su preocupación por la alta accidentalidad en este tramo de la carretera y cuestionó la falta de intervención de Invías. “Este sector es de altísima accidentalidad, pero también hay una responsabilidad grande ya que Invías no ha hecho la señalización que debe ser ni ha colocado reductores de velocidad”, afirmó, al anunciar que solicitará vigilancia de la Procuraduría frente a las acciones que debe adelantar la entidad nacional.

La vía permaneció cerrada durante aproximadamente dos horas mientras se atendía la emergencia, se removía el vehículo y se adelantaban labores de contención por el derrame de combustible. El bus accidentado cubría la ruta Bogotá – Bucaramanga.