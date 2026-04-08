Los Premios Oscar anuncian las fechas para sus ediciones de 2027 y 2028

Este miércoles la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha programado las fechas en que se realizarán las ediciones número 99 y 100 de los Oscar en 2027 y 2028.

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La edición 99 de los Premios Óscar se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027, seguida de la 100, que se llevará a cabo el domingo 5 de marzo de 2028.

Ambas ceremonias se transmitirán en directo a las 7:00 p.m., hora del este, por ABC y en más de 200 territorios de todo el mundo desde el Teatro Dolby en Ovation Hollywood.

La Academia también anunció recientemente que los Oscar cambiarán de sede, pasando del Teatro Dolby al Teatro Peacock a partir de 2029, donde la ceremonia permanecerá hasta 2039.

La transmisión de los Premios Óscar de este año atrajo a 17,86 millones de espectadores a través de ABC y Hulu.

Esta cifra representa un descenso del 9% respecto a los 19,7 millones de espectadores del año pasado, un récord de audiencia en cinco años para la ceremonia.

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2027 y 2028 serán los últimos años en que la gala se transmitirá por ABC, antes de pasar a YouTube.