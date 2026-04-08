Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 abr 2026 Actualizado 16:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

George Clooney critica duramente al presidente Donald Trump por su amenaza de guerra contra Irán

Clooney, crítico del presidente de los Estados Unidos, declaró este miércoles en Cuneo, Italia, que “algunos dicen que Donald Trump está bien. Pero si alguien dice que quiere acabar con una civilización, eso es un crimen de guerra”.

George Clooney at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

George Clooney at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images) / Rich Polk/2026GG

George Clooney at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

Matheo

El actor y cineasta estadounidense George Clooney arremetió contra el presidente Donald Trump por amenazar con aniquilar “toda una civilización” a menos que Irán aceptara sus condiciones para el acuerdo de alto el fuego alcanzado este miércoles durante dos semanas.

Lea también: Los Premios Oscar anuncian las fechas para sus ediciones de 2027 y 2028

Clooney, crítico de Trump, declaró este miércoles en Cuneo, Italia, que “algunos dicen que Donald Trump está bien. Pero si alguien dice que quiere acabar con una civilización, eso es un crimen de guerra”.

El actor habló ante 3.000 estudiantes de bachillerato en un evento especial organizado por la Fundación Clooney para la Justicia.

La Fundación Clooney para la Justicia, el grupo de defensa de los derechos humanos creado por George y su esposa, la abogada Amal Clooney, se fundó en 2016 y actualmente trabaja en 40 países.

Clooney fue nominado a los Globos de Oro 2026 en la categoría de ‘Mejor actor en una película musical o de comedia’ por su papel como Jay Kelly en la película del mismo nombre, protagonizada junto a Adam Sandler.

Le puede interesar: La agrupación de rock Aterciopelados se presenta en el Tiny Desk Concert de NPR en Estados Unidos

Además, presentó el premio a la ‘Mejor película dramática’, junto a Don Cheadle en la ceremonia de enero.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir