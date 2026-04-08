George Clooney critica duramente al presidente Donald Trump por su amenaza de guerra contra Irán

El actor y cineasta estadounidense George Clooney arremetió contra el presidente Donald Trump por amenazar con aniquilar “toda una civilización” a menos que Irán aceptara sus condiciones para el acuerdo de alto el fuego alcanzado este miércoles durante dos semanas.

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Clooney, crítico de Trump, declaró este miércoles en Cuneo, Italia, que “algunos dicen que Donald Trump está bien. Pero si alguien dice que quiere acabar con una civilización, eso es un crimen de guerra”.

El actor habló ante 3.000 estudiantes de bachillerato en un evento especial organizado por la Fundación Clooney para la Justicia.

La Fundación Clooney para la Justicia, el grupo de defensa de los derechos humanos creado por George y su esposa, la abogada Amal Clooney, se fundó en 2016 y actualmente trabaja en 40 países.

Clooney fue nominado a los Globos de Oro 2026 en la categoría de ‘Mejor actor en una película musical o de comedia’ por su papel como Jay Kelly en la película del mismo nombre, protagonizada junto a Adam Sandler.

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Además, presentó el premio a la ‘Mejor película dramática’, junto a Don Cheadle en la ceremonia de enero.