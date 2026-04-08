La agrupación de rock Aterciopelados se presenta en el Tiny Desk Concert de NPR en Estados Unidos

La agrupación de rock colombiana Aterciopelados estrenó este martes su más reciente presentación en el Tiny Desk Concert de NPR, la radio pública de los Estados Unidos.

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Durante su presentación en este formato acústico en la ciudad de Washington, interpretaron canciones como “El estuche”, “Bolero Falaz”, “Te juro que no”, “Piernas”, “Candela” y “La Culpable”.

Durante la presentación se ve a Andrea Echeverri en la voz y Héctor Buitrago en el bajo, quienes estuvieron acompañados por Leonardo Castiblanco en la guitarra, Lindy Sánchez en los teclados y Jonathan Lacouture en la batería, junto a unas coristas invitadas.

“Somos rockeros desde hace muchos años, por eso habitar escenarios acústicos es una aventura vertiginosa que nos hace sentir desnudos. Pero la desnudez es honestidad pura. El resultado y el trato que recibimos fue toda una Epifanía. Cantar desde la esquina del Escritorio chiquito es icónico y honesto”, expresó Andrea a través de un comunicado.

Por su parte, Héctor dijo que “la experiencia en el Tiny Desk fue inolvidable. El proceso de preparación nos llevó a recorrer el repertorio y salir de nuestra zona de confort, resultando profundamente enriquecedor”.

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Los Aterciopelados se encuentran celebrando los 30 años de su disco ‘La pipa de la paz’, con una gira internacional que los llevará por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, y que cerrará en el Movistar Arena de Bogotá el 30 de octubre.