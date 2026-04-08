¿A qué están obligados los colombianos en Copas Conmebol? El Pulso del Fútbol, 8 de abril del 2026 00:00:00 48:16 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de Millonarios en la Copa Sudamericana ante O’Higgins. César dijo: “Yo no voy a comparar a O’Higgins con Chicó, o con otros equipos, los chilenos llevan mucho tiempo sin perder de local. Creo que a veces subestimamos ese tipo de equipos”. Sobre el tema Steven agregó: “O’Higgins superó a Millonarios en todo. Creo que usted va a cobrar que dijo desde la primera fecha que Bustos es defensivo y ahora aprovecha para caerle cuando pierde”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube