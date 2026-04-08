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08 abr 2026 Actualizado 19:36

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El Pulso del Fútbol, 8 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la derrota de Millonarios ante O´Higgins en la Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana: O&#039;Higgins - Millonarios. Foto: EFE.

Copa Sudamericana: O'Higgins - Millonarios. Foto: EFE. / Osvaldo Villarroel

Copa Sudamericana: O&#039;Higgins - Millonarios. Foto: EFE.
¿A qué están obligados los colombianos en Copas Conmebol? El Pulso del Fútbol, 8 de abril del 2026

¿A qué están obligados los colombianos en Copas Conmebol? El Pulso del Fútbol, 8 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de Millonarios en la Copa Sudamericana ante O’Higgins. César dijo: “Yo no voy a comparar a O’Higgins con Chicó, o con otros equipos, los chilenos llevan mucho tiempo sin perder de local. Creo que a veces subestimamos ese tipo de equipos”. Sobre el tema Steven agregó: “O’Higgins superó a Millonarios en todo. Creo que usted va a cobrar que dijo desde la primera fecha que Bustos es defensivo y ahora aprovecha para caerle cuando pierde”.

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