Ejército desactiva munición sin detonar en La Plata; se suma a hallazgos en Neiva

Neiva

La neutralización de estos elementos se registró en el occidente del departamento del Huila, donde las autoridades militares continúan intensificando las tareas constantes de seguridad y control territorial. Este caso se suma a los operativos adelantados en el sur de la ciudad de Neiva, donde en días pasados fueron hallados y destruidos seis artefactos explosivos sin detonar.

La operación militar se llevó a cabo en la vereda La Reforma, del municipio de La Plata. El hallazgo se produjo durante las tareas constantes de seguridad realizadas por el Batallón de Infantería N.° 26 “Cacique Pigoanza”, cuyos integrantes, durante una verificación perimétrica, detectaron las granadas ocultas en la vegetación del sector.

Según confirmó el teniente coronel Cristian Fajardo, tras activarse los protocolos de seguridad, personal especializado en Explosivos y Demoliciones (EXDE) verificó el material encontrado y posteriormente realizó su destrucción controlada, evitando riesgos para la población civil.

Las autoridades militares reiteraron que continuarán desarrollando operaciones en diferentes zonas del departamento del Huila para prevenir riesgos asociados a este tipo de artefactos. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier objeto sospechoso y abstenerse de manipularlo.