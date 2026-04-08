“Creo que finalmente tendríamos que llegar a una legalización“: Gobernador Verano sobre la droga

El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano propuso que se debe legalizar la droga como un mecanismo para el dominio de la demanda de esta sustancia ilícita.

En ese sentido, indicó que Estados Unidos debe responsabilizarse sobre el consumo que está demandando de esta sustancia ilícita.

“Creo que finalmente tendríamos que llegar a una legalización para que pueda haber precisamente una responsabilización de Estados Unidos, y no que ellos simplemente actúen como en el papel de víctimas", dijo.

Legalización para quitarle poder a las bandas

El mandatario departamental indicó que la legalización de la droga se convertiría en la vía para reducir el poder de las organizaciones criminales.

“La característica del negocio es que es tan lucrativo para que ellos puedan tener constante proceso de innovación de cómo manejan las cargas”, dijo.

Manifestó que son diferentes rutas de la droga que hay en el departamento del Atlántico.