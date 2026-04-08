“Conmigo no cuenten”: Abelardo de la Espriella rechazó posible apoyo del partido de la U

Luego de que el Partido de la U anunciara este miércoles que no van a respaldar a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del 31 de mayo y que tienen sobre la mesa, los nombres de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, este último le cerró la puerta a hacer alianzas con esa colectividad.

A través de su cuenta de X publico el siguiente mensaje: “Se las pongo fácil: conmigo no cuenten. No acepto el apoyo de la politiquería de los de siempre; mi alianza es con el pueblo, y las puertas de Defensores de la Patria están abiertas para todos los ciudadanos que no hayan pactado con los enemigos de Colombia”.

Sin embargo, si es de recordar que De la Espriella tiene el respaldo del partido Salvación Nacional y el puente de Semana Santa, recibió el apoyo oficial del partido cristiano Colombia Justa Libres.