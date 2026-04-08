Concejo alista debate por prórroga del contrato de relleno sanitario

El Concejo de Cúcuta citó este miércoles 8 de abril a control político a varias autoridades locales para que entreguen explicaciones sobre la prórroga por 20 años del contrato de aseo en la ciudad. A la sesión deberán asistir representantes de la empresa Veolia, el director jurídico y la Secretaría de Hacienda, para responder a las inquietudes que ha generado la polémica decisión.

El concejal Leonardo Jácome explicó en Caracol Radio que la citación busca esclarecer las condiciones en las que se firmó el “otrosí” que amplía el contrato. “Traemos aquí a Veolia, pero también al director jurídico que firmó el otrosí y al secretario de Hacienda. ¿Cómo se les ocurre darle 20 años a una empresa de estas? Es una falta de respeto con los cucuteños”, afirmó.

Jácome también hizo un llamado a la comunidad para que participe en el debate y conozca de primera mano lo que calificó como un “descalabro” en la prestación del servicio de aseo. Según el cabildante, esta decisión podría impactar directamente en las tarifas que pagan los usuarios.

En ese sentido, cuestionó las implicaciones económicas de la prórroga. “Que nos expliquen por qué se pegaron ese tiro en el pie. Esto implica que sigamos pagando uno de los cargos fijos de aseo más costosos del país”, señaló, insistiendo en que el tema ya fue denunciado ante diferentes entidades.

Finalmente, el concejal aseguró que la responsabilidad recae en el alcalde, pese a que la firma del documento haya sido delegada. “La responsabilidad no se delega. El alcalde tiene funciones constitucionales y debe responder por ellas”, puntualizó.

El Concejo espera que el debate permita aclarar las dudas y definir posibles acciones frente a la controvertida prórroga del contrato.