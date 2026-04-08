Clínica Infantil Club Noel reporta sobreocupación del 157% en urgencias

La Fundación Clínica Infantil Club Noel informó a la ciudadanía que podrían presentarse retrasos en la atención debido al alto flujo de pacientes registrado en los últimos días.

Según confirmó la institución, el servicio de urgencias presenta una ocupación del 157%, una situación que se ha mantenido durante varias semanas.

Este panorama se suma a las dificultades que enfrenta la clínica, no solo por la alta demanda, sino también por problemas de estabilidad financiera derivados de la crisis del sistema de salud. Esta situación ha limitado la disponibilidad de recursos financieros, físicos y humanos necesarios para ampliar la capacidad de respuesta frente al volumen de atención requerido, informó el Club Noel a través de un comunicado.

Las dificultades económicas también han afectado la posibilidad de mantener el personal, lo que impacta directamente la dinámica operativa de la institución.

Actualmente, la capacidad instalada para el servicio de urgencias resulta insuficiente frente al nivel de demanda. Por esta razón, y con el fin de garantizar una atención segura y de calidad para los niños y niñas, la clínica ha ajustado su operación a la capacidad disponible.

Asimismo, se solicita a los padres de familia hacer uso de la red primaria de salud, ya que el servicio de urgencias del Club Noel continúa operando bajo el modelo de priorización clínica (triage), lo que permite atender primero a los pacientes con mayor complejidad y riesgo.

“Según el nivel de complejidad que requiera la condición del menor permitiendo que los casos de mayor complejidad reciben atención oportuna en nuestra institución”, informó la Fundación.

Por su parte, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, al referirse a la situación de ocupación de la Fundación Clínica Infantil Club Noel, afirmó que este es un fenómeno que han venido enfrentando las instituciones de mayor complejidad en la ciudad durante el último año, con niveles de sobreocupación que incluso pueden superar el 300% o 400% en algunos momentos.

“Hasta el 30% de los pacientes que se encuentran en los servicios de urgencias pudieran obedecer a la crisis del sistema de salud, pacientes que no están recibiendo medicamentos que no están siendo debidamente controlados por sus programas de atención por sus EPS y esto es una situación que se viene presentando, no solo en Cali sino a nivel nacional”, señaló el secretario.

El funcionario también hizo un llamado al Gobierno nacional y a los agentes interventores de las EPS para estabilizar la red de salud, priorizar a los pacientes de mayor complejidad como aquellos con enfermedades catastróficas y crónicas, y fortalecer la capacidad de atención en niveles ambulatorios y citas prioritarias, lo que podría contribuir a descongestionar los servicios de urgencias.

Para atender esta situación, la Secretaría de Salud de Cali ha dispuesto equipos de respuesta inmediata que permitan desescalar algunos pacientes hacia niveles de mediana y baja complejidad. “sin embargo, el principal respondiente debe ser la EPS del paciente”, insistió Escobar.