Capturan en Cali a colombiano pedido por España con circular roja de Interpol

Un ciudadano colombiano requerido por las autoridades de España fue capturado en Cali mediante una notificación roja de INTERPOL, en un operativo realizado en el barrio San Nicolás, centro de la ciudad.

El hombre es solicitado por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y pertenencia a organización criminal. Según las investigaciones, tenía un rol clave en la estructura logística de una red transnacional dedicada al envío de droga hacia territorio español, especialmente a la zona de Valencia.

De acuerdo con la información recolectada, el capturado participaba en la coordinación, transporte, distribución y comercialización de sustancias ilícitas en ese país.

La ubicación del hombre, según las autoridades, se logró tras labores de seguimiento, verificación en terreno y análisis de información, que permitieron dar con su paradero en menos de 50 días desde la emisión de la circular roja.

Luego de su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites para su extradición a España.

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