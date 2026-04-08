Avalan en Cali decreto que prohíbe consumo de drogas en parques y zonas escolares

El decreto que restringe el consumo de drogas en entornos públicos frecuentados por niños y jóvenes seguirá vigente en Cali tras un fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La decisión judicial confirmó la legalidad de puntos clave del decreto, como la aplicación de la medida durante las

El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, explicó que la medida busca mantener entornos seguros y libres de consumo en lugares donde niños, niñas y adolescentes desarrollan sus actividades cotidianas.

“Con la implementación de este decreto hemos logrado que las autoridades tengan herramientas para proteger los derechos de los niños y reducir riesgos en espacios donde deben estar de manera tranquila y segura”, señaló el funcionario.

Quienes incumplan la norma podrán ser sancionados con comparendos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia de la Policía. Según cifras oficiales, en Cali se imponen entre 25 mil y 30 mil comparendos al año por consumo de sustancias en lugares prohibidos.

Aunque el comportamiento ciudadano no ha disminuido de forma significativa, las autoridades aseguran que el decreto les permite actuar para proteger el uso adecuado del espacio público y garantizar la convivencia.