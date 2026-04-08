Autoridades preocupadas por ataques a la población civil en el Catatumbo

Lanzamiento de explosivos desde drones en el Catatumbo, aumenta afectación a la población civil / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander expresaron su preocupación por los constantes ataques a la población civil a través de drones.

El gobierno departamental a través del secretario de seguridad ciudadana George Quintero ha llamado la atención sobre la gravedad de los hechos que se vienen presentando al norte del departamento.

“Hago un fuerte llamado al gobierno nacional para que ajuste su estrategia de seguridad en los territorios. Este departamento cumple quince meses de muertes y combates y todo sigue igual...” dijo el funcionario.

Explicó que desafortunadamente hoy la situación más compleja la viven los habitantes de los municipios de El Tarra y Tibú.

El Ejercito nacional anunció una operación militar contra los grupos ilegales que delinquen en la región del Catatumbo, el ELN y las disidencias de las farc a través del frente 33.