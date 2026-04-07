Un mes sin energía en colegio y CDI del sur de Neiva genera protestas

Neiva

Padres de familia de la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla, sede Cuarto Centenario, en el sur de Neiva, realizaron un plantón desde las 6:00 de la mañana frente a la institución y el CDI Sonrisas de Colores, para exigir soluciones ante la falta de energía que ya completa un mes.

Según denunciaron, la falla se originó el pasado 8 de marzo por daños en el transformador, lo que ha obligado a los estudiantes a recibir clases en salones oscuros, sin ventilación y en medio de altas temperaturas. A esto se suma la presencia de zancudos, lo que genera preocupación por posibles afectaciones a la salud.

Los acudientes aseguran que la jornada académica se ha reducido debido al calor, lo que impacta el proceso educativo. Además, alertan sobre riesgos sanitarios por la falta de refrigeración de alimentos y otras problemáticas, como lo indicó Maryi Cicero, madre de familia: “No hay aseadora este año y los baños permanecen totalmente sucios. Aparte de eso, se dañaron unos tubos en la parte interior; los baños se han rebosado y hay falta de mantenimiento en las baterías sanitarias”.

Durante la jornada, un delegado de la Secretaría de Educación hizo presencia y señaló que se adelantan gestiones para instalar un transformador provisional. Sin embargo, la comunidad anunció que mantendrá el plantón hasta obtener una solución definitiva, advirtiendo que no enviarán a los niños a clases en estas condiciones.