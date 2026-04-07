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Más de 2.700 niños y niñas han sido víctimas de la guerra en Oriente Medio: UNICEF España

El conflicto entre las fuerzas aliadas de Estados Unidos e Israel y la República Islámica de Irán ha empeorado la precaria situación para millones de niños y niñas de la región, que ya enfrentaban dificultades desde antes del escalamiento.

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Al respecto habló en 6AM W Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF España, quien reveló preocupantes cifras sobre el nivel de afectación de la guerra para las familias en Irán y otros países afectados.

¿Cuántos niños han perdido la vida o han resultado heridos?

De acuerdo con Chema Vera, desde el inicio de la escalada, el pasado 28 de febrero, cerca de 2.700 niños y niñas han sido víctimas directas de los múltiples ataques.

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“En Irán han asesinado a 216 niños, en Líbano a 125, en Israel a 4 y en Kuwait a 1″, subrayó.

En cuanto al desplazamiento, el director de UNICEF España aseguró que en el Líbano se tienen las mayores cifras con 370.000 niños y niñas obligados a dejar sus casas, en parte debido a la alta presencia de refugiados de Siria.

¿Cuál es la situación de los menores afectados por la guerra?

Chema Vera de UNICEF España destacó las afectaciones psicosociales que tienen los menores que se han visto inmersos en el conflicto armado en Irán.

“Hay 30 millones de niños y de niñas que no están escolarizados en todo Oriente Medio, si se suman todos los países, de una forma especial los 13 países donde hay una crisis humanitaria. En algunos casos es una no escolarización de larguísima duración”, enunció.

Adicionalmente, Vera advirtió que la situación antes de la guerra no era mucho mejor bajo la represión del régimen de los ayatolás, teniendo en cuenta que incluso numerosos menores de edad fueron encarcelados en protestas.

“En UNICEF hemos mostrado nuestra preocupación y hemos exigido que se libere a todos los menores que están presos y que no sean, una vez más, blanco de nada, ni de bombardeos, ni de persecución, ni de ningún tipo de violencia de la que deben estar siempre protegidos”, sentenció.

Escuche la entrevista completa:

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