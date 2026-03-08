Avión ruso evacúa de Líbano a 117 iraníes, incluidos diplomáticos de la embajada

Imagen de referencia: BEIRUT (Lebanon), 05/06/2025.- Smoke and flames rises following an Israeli airstrike in the Dahieh district in southern Beirut, Lebanon, 05 June 2025. The Israel army stated the renewed strikes in the southern suburb of Beirut were carried out against alleged Hezbollah Unmanned Aerial Vehicle (UAV) targets established in civilian neighborhoods. (Líbano, Hizbulá/Hezbolá) EFE/EPA/WAEL HAMZEH / WAEL HAMZEH ( EFE )

Más de un centenar de iraníes, incluidos diplomáticos, fueron evacuados de Beirut durante la noche a bordo de un avión ruso, afirmó este domingo a AFP un alto cargo libanés que pidió el anonimato.

“En total, 117 iraníes, incluidos diplomáticos y empleados de la embajada, fueron evacuados a bordo de un avión ruso que salió de Beirut la noche del sábado al domingo”, precisó.

El avión se dirigió a Turquía, informó, sin precisar cuál sería el destino final de los iraníes evacuados.

El gobierno libanés prohibió el pasado jueves cualquier posible actividad militar de los Guardianes de la Revolución iraníes e impuso visados a la entrada de iraníes en el país, una medida destinada a estrechar el cerco sobre el movimiento proiraní libanés Hezbolá.

Según el alto cargo libanés, la embajada iraní informó a las autoridades libanesas sobre esta operación de evacuación a través del aeropuerto internacional de Beirut.

El aeropuerto, situado cerca de la periferia de Beirut bombardeada por la aviación israelí desde el lunes, sigue operativo pero las mayoría de los vuelos son operados por la compañía nacional Middle East Airlines.

El cuerpo de un diplomático iraní muerto durante la guerra, así como los de su esposa y sus tres hijos, se encontraban además a bordo del avión, añadió.

Hezbolá, que arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio el lunes, cuenta con la ayuda de oficiales de enlace iraníes, según una fuente de seguridad libanesa.

El sábado por la noche, un ataque israelí apuntó a un hotel en el paseo marítimo de Beirut, apuntando por primera vez desde el inicio de la guerra al corazón de la capital libanesa.

El ejército israelí afirmó haber llevado a cabo “un ataque preciso contra comandantes clave del Cuerpo de Líbano de la Fuerza Quds (...) en Beirut”, es decir la rama de operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.

Cuatro personas han muerto y diez resultaron heridas, según el Ministerio de Salud libanés.

El martes, el ejército israelí anunció haber matado, en Teherán, al oficial de enlace del Líbano de la fuerza Quds.

El saldo de los bombardeos israelíes sobre Líbano desde hace una semana ascendió el domingo a cerca de 400 muertos, según el gobierno libanés.