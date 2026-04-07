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07 abr 2026 Actualizado 14:05

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Tragedia en finca de Arjona: niño de dos años murió ahogado en una piscina

El hecho es materia de investigación

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Caracol Radio conoció que en la finca de razón social “8 Candados”, situada en la vía que conecta a las poblaciones de Arjona y Gambote, la madre de un menor de dos años se encontraba en la habitación realizando quehaceres del hogar junto al niño.

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Minutos después, al parecer, se percató que su hijo no se encontraba cerca y tras realizar labores de búsqueda en el predio, señala el reporte que lo halló flotando en una piscina sin signos vitales.

No obstante, de inmediato el menor fue trasladado al hospital local del municipio, donde los galenos de turno realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

El caso es materia de investigación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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