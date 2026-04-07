Sogamoso aprueba subsidios para apoyar a madres comunitarias

El Concejo Municipal de Sogamoso aprobó un proyecto que busca otorgar apoyos económicos a madres comunitarias encargadas de hogares de bienestar familiar. La iniciativa pretende aliviar los costos de funcionamiento de estos espacios, especialmente en lo relacionado con el pago de servicios públicos.

El presidente del Concejo, Gustavo Ávila, explicó que el proyecto surgió por iniciativa de la administración municipal. «...Es un apoyo económico a las madres que tienen hogares de bienestar familiar… con el fin de brindarles un apoyo para el pago de los servicios públicos de estos jardines...», indicó.

Según el cabildante, el proyecto fue sometido a estudio en comisiones y posteriormente aprobado en plenaria, tras un proceso de socialización con las beneficiarias. Actualmente, el acuerdo está en etapa de sanción por parte del alcalde y se espera que entre en ejecución en el corto plazo.

Además, Ávila señaló que durante las sesiones ordinarias del Concejo se hará seguimiento al avance de esta y otras iniciativas. Entre los temas en agenda se encuentran proyectos relacionados con educación, salud y desarrollo tecnológico para el municipio.