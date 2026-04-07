Retrasos y sobrecostos frenan proyecto clave de aguas residuales en Tunja

La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Tunja, considerada clave para el saneamiento ambiental de la ciudad, sigue atrapada en trámites administrativos y ajustes presupuestales que han retrasado su ejecución. Aunque el proyecto ya cuenta con recursos asignados desde 2024, su avance ha sido más lento de lo esperado.

De acuerdo con el secretario de Fomento Económico, Juan Carlos Pérez, el proyecto fue viabilizado con una inversión cercana a los 29.800 millones de pesos. Sin embargo, explicó que uno de los miembros del convenio solicitó revisar el presupuesto debido a variaciones en costos. «...Había inquietudes sobre componentes como acero, concreto y mano de obra...», señaló.

El proceso de revisión se ha extendido por meses debido a la participación de múltiples entidades, entre ellas la Gobernación, Corpoboyacá y el Ministerio de Vivienda. A esto se sumó el incremento del 23% en costos salariales en 2026, lo que obligó a realizar nuevos ajustes. «...Todo el tema administrativo es muy tedioso, más siendo tantos los miembros del convenio...», admitió Pérez.

Aunque el presupuesto ya está ajustado en un 95% y se espera su entrega final en abril, la demora pone en entredicho la capacidad institucional para ejecutar proyectos estratégicos. Mientras tanto, Tunja sigue operando con una infraestructura incompleta, en un contexto donde el tratamiento de aguas residuales es cada vez más urgente.