Protesta en colegio de Tunja destapa conflicto por jornada escolar y despidos docentes

Estudiantes, docentes y padres de familia protestan en la Institución Educativa El Gran Colombiano, en #Tunja, por la implementación de un cambio de horario.

La protesta registrada en el Colegio Gran Colombiano de Tunja no es un hecho aislado, sino el reflejo de tensiones acumuladas en el sistema educativo local. Estudiantes, docentes y padres de familia salieron a manifestarse en rechazo a cambios en la jornada escolar que, según denuncian, vulneran normas laborales y afectan la calidad educativa.

La docente Diana Vargas aseguró que la decisión de extender el horario hasta las 3:30 p.m. desconoce límites establecidos por ley. «...El docente debe permanecer máximo seis horas continuas en la institución, lo demás es trabajo autónomo...», explicó, señalando riesgos para la salud laboral.

El conflicto se agravó con decisiones administrativas como el despido de seis docentes, varios de ellos líderes sindicales. «...Nos faltaban docentes y ahora resulta que quieren prescindir de ellos...», denunció, sugiriendo posibles represalias por la protesta.

Mientras las autoridades buscan una salida mediante el diálogo, la situación sigue afectando la estabilidad académica. Cambios constantes de horario y asignación de clases han generado incertidumbre entre estudiantes y profesores, evidenciando fallas de planificación que trascienden este caso puntual.