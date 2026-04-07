Protesta en Bucarasica por falta de docentes en institución educativa. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Padres de familia de la Institución Educativa Rafael Celedón, en el municipio de Bucarasica, adelantan una jornada de protesta para exigir soluciones ante la falta de docentes y otras dificultades que, según afirman, están afectando el proceso educativo de los estudiantes.

De acuerdo con Rodolfo Quintero, vocero de los acudientes, en la sede urbana de primaria actualmente solo hay tres docentes para atender a 75 estudiantes desde preescolar hasta quinto grado.

“Alzamos la voz de protesta debido a la deficiencia en el tema de educación de nuestros niños”, señaló.

Explicó que, ante la falta de profesores, la institución optó por unificar grados, lo que ha generado preocupación entre los padres.

“Hay un solo profesor para dos grados. Es difícil dictarle clase a un niño de primero junto con uno de cuarto o quinto, o un niño de preescolar con uno de segundo que ya sabe leer”, afirmó.

Según indicó, esta situación se presenta desde el inicio del año escolar y, pese a las gestiones realizadas, no han obtenido una solución.

“Hemos hablado con el rector, con el alcalde, pero nos dicen que son decisiones de la Secretaría de Educación”, agregó.

Los padres también señalaron problemas en la infraestructura de la sede educativa. “La escuela no tiene baños en condiciones adecuadas, están totalmente acabados”, indicó Quintero. Además, cuestionó que la institución no cuente con un rector en propiedad.

Por su parte, el alcalde de Bucarasica, Óscar Pérez, confirmó que la administración municipal ha recibido las quejas de la comunidad educativa y que ya se adelantan gestiones ante la Secretaría de Educación departamental.

“Hemos estado hablando con la Secretaría para que nos atienda y podamos aclarar estas situaciones. Posiblemente esta semana tendremos una reunión con el rector y algunos padres de familia”, indicó el mandatario.

El alcalde señaló que la problemática podría estar afectando a cerca de 140 estudiantes en la institución y reconoció la necesidad de contar con docentes en áreas específicas como educación física.

“Estamos atentos para velar por el derecho a la educación y acompañar a las comunidades que están haciendo este llamado”, manifestó.

Los padres de familia anunciaron que mantendrán la protesta hasta recibir una respuesta por parte de las autoridades educativas.