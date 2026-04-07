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07 abr 2026 Actualizado 22:09

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Bogotá

Operativo permitió erradicar 2 hectáreas de droga en Yacopí, Cundinamarca

El operativo permitió incautar 22 kilos de marihuana, destruir semillero de coca y desmantelar infraestructura de procesamiento.

Operativo permitió erradicar 2 hectáreas de droga en Yacopí, Cundinamarca

Operativo permitió erradicar 2 hectáreas de droga en Yacopí, Cundinamarca

Operativo permitió erradicar 2 hectáreas de droga en Yacopí, Cundinamarca

Un operativo de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional permitió erradicar cerca de 1.000 plantas de marihuana y destruir un semillero con 2.000 matas de coca, en un área de aproximadamente 2 hectáreas. Además, se logró la incautación de 22 kilogramos de marihuana tipo creepy.

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Tras el resultado del operativo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, afirmó que “no permitiremos que esta economía resurja en Cundinamarca; seremos implacables con las estructuras de delincuencia que intenten ingresar al departamento con estas prácticas”.

Asimismo, el gobernador resaltó el trabajo del Ejército y reiteró que el trabajo articulado con la Fuerza Pública se mantendrá para anticipar y neutralizar cualquier intento de consolidación de economías ilícitas en el territorio.

Durante la misión también fue desmantelada una infraestructura utilizada para el procesamiento de estas sustancias, que incluía una estructura plástica de 8 por 8 metros, sistema de secado, calentadores eléctricos, una gramera digital, cableado, insumos químicos y herramientas de producción.

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De acuerdo con las autoridades, este cultivo llevaba aproximadamente seis meses de establecimiento y en la zona no se registraban este tipo de actividades desde hace más de 20 años, lo que evidencia un intento reciente de reactivar estas economías ilegales.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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