“Nos sorprende el silencio institucional”: personero de El Tarra por ataques con drones

Norte de Santander.

El personero de El Tarra, Jerson Figueroa, cuestionó la falta de respuesta de la institucionalidad frente a los ataques con drones en el Catatumbo, tras el hecho ocurrido la noche del 6 de abril en la vereda Cuatro Esquinas, corregimiento de Filo Gringo, que dejó un hombre muerto y una mujer herida.

La víctima fatal fue identificada como Wilder Arévalo, quien resultó gravemente herido por un artefacto explosivo y falleció cuando era trasladado hacia Ocaña.

La otra afectada, Mildred Argote Jiménez, fue remitida a un centro asistencial en esa ciudad, donde permanece bajo atención médica.

En entrevista con Caracol Radio, Figueroa relató las dificultades que enfrentaron para atender la emergencia pues fue la comunidad la que inicialmente apoyó el trasladado desde la zona rural.

“Los hechos ocurren hacia las 8:30 de la noche y las personas llegan heridas casi a la medianoche al centro asistencial”, explicó.

Sobre el fallecimiento de Arévalo, precisó que “fue trasladado hacia la ciudad de Ocaña por medio de ambulancia y, a más o menos 30 minutos de estar en carretera, fallece de un paro respiratorio”.

El personero insistió en que este tipo de hechos no son aislados. “Estos hechos no solo ocurrieron ayer, se presentan a diario. Son frecuentes en el territorio, donde son atacadas viviendas y en algunos casos hay personas civiles afectadas”, afirmó.

En ese contexto, aseguró que la población civil continúa siendo la más afectada por el conflicto.

“Tenemos un sinnúmero de afectados como víctimas de desplazamiento e inclusive personas afectadas y fallecidas por estos hechos”, indicó.

Sin embargo, subrayó que lo que más preocupa actualmente no es la ocurrencia de los ataques, sino la falta de acciones frente a ellos.

“Nos sorprende más que los drones, nos sorprende hoy es el silencio y que ya la institucionalidad ha normalizado este tipo de situaciones. Los drones se volvieron costumbre y los ataques son el pan de cada día”, señaló.

De acuerdo con Figueroa, esta situación ha generado una percepción de abandono en las comunidades.

“La población se siente muy sola, no se ve ningún actuar por parte de la institucionalidad”, expresó.

Asimismo, advirtió que desde el Ministerio Público se han agotado los llamados sin que haya respuestas efectivas.

“Estamos cortos ya ante qué herramientas acudir para poderle dar solución a esta situación. Hemos instado en cada espacio a la fuerza pública y al Gobierno Nacional a que busquen acciones reales”, manifestó.

Finalmente, reiteró el llamado a buscar salidas al conflicto que eviten que la población civil continúe siendo afectada.

“Hemos insistido en que los actores armados se sienten a dialogar y busquen los espacios pertinentes, porque a quien más afecta esta situación es a la población civil”, puntualizó.