MinDefensa mantendrá ofensiva contra alias ‘Calarcá’ pese a suspensión de orden de captura

En medio de la polémica por la decisión de que continúe vigente la suspensión de la orden de captura contra alias ‘Calarcá’, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que mantendrán la ofensiva contra esa estructura criminal.

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“El mensaje es claro: la justicia debe operar con total autonomía, y nosotros, como fuerza pública, con total contundencia contra los criminales”, dijo el ministro desde el Congreso, tras un debate de control político sobre el accidente aéreo en Putumayo.

El pronunciamiento se dio luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunciara en primicia en 6AM W, de Caracol Radio, que citará a imputación de cargos a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, cabecilla de las disidencias de las FARC.

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Así pues, el ministro insistió en que no hay ninguna instrucción de cese al fuego: “Si la Fiscalía ha encontrado esto, pues será un tema que valorará el Gobierno Nacional; pero de parte de la Fuerza Pública, la orden es atacar con total contundencia esta estructura criminal, no hay ningún cese al fuego y aplicar todos los protocolos”.

Igualmente, explicó que la suspensión de la orden de captura no impide una eventual captura en caso de cometer nuevos delitos: “En el caso de alias ‘Calarcá’, que está suspendida la orden de captura, si se encuentra en flagrancia, debe ser capturado”.

Finalmente, advirtió que cualquier cambio en la situación jurídica del cabecilla implicará una reacción inmediata de la fuerza pública: “Y si se levanta la orden de captura, que es una decisión que ya adoptará el Gobierno Nacional, actuaremos con total contundencia contra los criminales”.