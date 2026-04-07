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07 abr 2026 Actualizado 03:19

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Política

“Mi padre fue un senador asesinado por la extrema derecha a la que usted pertenece”: Cepeda a Uribe

El candidato presidencial rechazó señalamientos sobre Manuel Cepeda y citó fallos judiciales.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. Fotos: (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. Fotos: (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Jimmy Ávila

El candidato presidencial Iván Cepeda respondió al expresidente Álvaro Uribe, luego de que este afirmara que su padre, Manuel Cepeda, “promovió abiertamente las acciones guerrilleras”.

A través de sus redes, Cepeda aseguró: “Vamos a dejar las cosas claras: mi padre fue un senador de la República asesinado por la extrema derecha a la que usted pertenece”, citando decisiones de la justicia nacional e interamericana.

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El candidato también recordó que “su hermano Santiago es un criminal condenado a 28 años de cárcel, jefe de la banda paramilitar Los 12 Apóstoles”, en referencia a fallos judiciales por paramilitarismo en Antioquia.

Esa es la verdad pura y simple. Y así queda para la historia”, concluyó Cepeda.

Leer más: La derecha no teme que Cepeda mienta, teme que lea en voz alta páginas que intentan quemar: Petro

La controversia se desató luego de que Uribe señalara que Manuel Cepeda fue un “alto jerarca” que favoreció el militarismo en las Farc y calificara a Iván Cepeda de “hipócrita”, además de cuestionar la política de “Paz Total”.

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