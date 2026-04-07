“Mi padre fue un senador asesinado por la extrema derecha a la que usted pertenece”: Cepeda a Uribe

El candidato presidencial Iván Cepeda respondió al expresidente Álvaro Uribe, luego de que este afirmara que su padre, Manuel Cepeda, “promovió abiertamente las acciones guerrilleras”.

A través de sus redes, Cepeda aseguró: “Vamos a dejar las cosas claras: mi padre fue un senador de la República asesinado por la extrema derecha a la que usted pertenece”, citando decisiones de la justicia nacional e interamericana.

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El candidato también recordó que “su hermano Santiago es un criminal condenado a 28 años de cárcel, jefe de la banda paramilitar Los 12 Apóstoles”, en referencia a fallos judiciales por paramilitarismo en Antioquia.

“Esa es la verdad pura y simple. Y así queda para la historia”, concluyó Cepeda.

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La controversia se desató luego de que Uribe señalara que Manuel Cepeda fue un “alto jerarca” que favoreció el militarismo en las Farc y calificara a Iván Cepeda de “hipócrita”, además de cuestionar la política de “Paz Total”.