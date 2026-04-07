Más de 57 mil personas visitaron Mompox- Bolívar en Semana Santa

Con más de cuatro siglos de historia, la Semana Santa de Mompox se mantiene como una de las manifestaciones religiosas más representativas del país, consolidándose como un destino clave del turismo cultural y religioso en Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En este 2026, esta tradición volvió a evidenciar su capacidad de convocatoria, registrando una alta participación de visitantes y una ocupación hotelera significativa, en un contexto de crecimiento sostenido del destino y fortalecimiento de su oferta turística.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 4 de abril, se registró un total estimado de 51.000 asistentes lo que confirma el posicionamiento de Mompox como uno de los principales epicentros de la Semana Santa en el país.

“Estas cifras son una muestra de la importancia que tiene la Semana Santa de Mompox para el país. Es una celebración emblemática que nos pone en los ojos de miles de visitantes. Mompox tiene mucho que mostrar y por eso vamos a seguir promoviéndolo como destino No.1 en Colombia en turismo religioso”, expresó el gobernador Yamil Arana.

Del total de asistentes:

* 17.505 fueron visitantes no locales

* 29.959 residentes Momposinos

* 3.536 turistas transitorios

De acuerdo con los datos obtenidos del sector de alojamiento, durante la Semana Santa se alcanzó una ocupación hotelera del 95 %, cifra que evidencia la alta demanda registrada.

Perfil del visitante

De los 17.505 visitantes, el 92% provenienen de destinos nacionales y el 8% internacional, con presencia de países como España, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Perú y Suiza.

A nivel nacional, los principales lugares de origen fueron Bolívar (28%), Bogotá D.C. (15%), Atlántico (14%), Magdalena (10%) y Antioquia (8%).

Un aspecto destacado es la llegada de nuevos visitantes, con un 32% de turistas que visitó Mompox por primera vez. A su vez, el 68% ya había estado anteriormente en el destino, lo que evidencia cómo la tradición, la devoción y la fe que caracterizan la Semana Santa momposina se convierten en un factor clave de fidelización al momento de elegir este destino turístico.

En cuanto a la distribución por género, se observa una participación equilibrada, con una ligera mayoría femenina: el 52% de los asistentes fueron mujeres, mientras que el 48% correspondió a hombres.

El análisis del perfil de los asistentes evidencia una alta participación de población joven y adulta. El 29% de los visitantes se ubicó entre los 25 y 34 años, seguido por un 27% entre los 35 y 44 años y un 21% entre los 18 y 24 años, consolidando a estos grupos como los principales protagonistas de la temporada.

En menor proporción, se registraron visitantes entre 45 y 54 años (10%), 55 y 64 años (6%) y mayores de 64 años (3%), mientras que los menores de 18 años representaron el 4%, evidenciando también la presencia de grupos familiares.

En cuanto al nivel educativo, los resultados reflejan un perfil con alta formación académica. El 50% de los asistentes cuenta con estudios de pregrado, seguido de un 24% con formación técnica o tecnológica, un 17% con bachillerato un 9% con posgrado.

La agenda religiosa y cultural programada se desarrolló a plenitud, con la realización de alrededor de 50 eventos religiosos y más de 10 eventos culturales, todos ejecutados con éxito y con una destacada asistencia de público.

En el componente cultural se resaltaron actividades como la “Expo Mompox Feria de Artesanías”, el “Taller de Turismo Religioso”, el “Taller de Comercialización de Productos”, el “Concierto de la Luz”, el “Concierto Volver a Soñar”, la “Feria Artesanal y Gastronómica Semana Santa Mompox 2026”, el “Conversatorio Hay Festival”, y el “Concierto de Gospel”, entre otros.

Por su parte, la agenda religiosa incluyó una amplia programación con celebraciones como la “Eucaristía”, el “Santo Viacrucis”, la “Procesión del paso Roba’o”, la “Bendición y Procesión de Ramos”, la “Procesión de N.P. Jesús Nazareno, Lunes Santo”, la “Procesión del santo Ecce Homo y las Angustias”, la “Procesión con los 14 pasos”, la “Procesión del Santo Entierro”, la “Solemne Vigilia Pascual” y la “Procesión del Señor Resucitado”, entre muchas otras. La masiva concurrencia en cada uno de estos espacios evidenció el profundo arraigo de las tradiciones en la comunidad y consolidó el impacto positivo de la programación, fortaleciendo la identidad cultural y el posicionamiento del destino.