Llega a Colombia nuevo sistema para el tratamiento de la obesidad y enfermedades metabólicas

A la izquierda: Imagen ilustrativo de varios cirujanos haciendo una intervención quirúrgica. A la derecha: Referencia del sistema digestivo. Abajo en el centro: Imagen de referencia de una persona consultando su peso corporal (Crédito: Getty Images)

Durante inicios de 2026 se dio a conocer en Colombia el sistema MagDI/GI™, también conocido como “Cirugía Magnética”, una innovación que utiliza imanes de alta potencia para el tratamiento de la obesidad y enfermedades metabólicas.

El Dr. Ricardo Nassar, especialista en Cirugía Bariátrica y primer cirujano en hacer uso de este sistema en el país, introduce esta alternativa de vanguardia, dando sus perspectivas al respecto.

¿De qué trata la “Cirugía Magnética”?

A diferencia de los métodos tradicionales, donde se debe cortar y grapar el tejido, el dispositivo desarrollado por el Dr. Michel Gagner permite realizar una unión natural y menos invasiva de los tejidos intestinales por medio de dispositivos magnéticos. Según explicó Nassar, el proceso comienza con algo simple como beber un vaso de agua.

“El paciente deglute un pequeño dispositivo magnético con un vaso de agua y otro de aceite mineral. El magneto viaja por el tracto digestivo hasta el intestino. Luego, mediante una laparoscopia mínima, capturamos ese imán con otro”, Afirma Nassar, mencionado también los tiempos en que se logra la unión.

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“En aproximadamente tres semanas, la unión (anastomosis) se forma de manera natural sin dolor, gracias a la presión continua que ejercen sobre el tejido atrapado entre los dos imanes (…), con menos proceso inflamatorio que las suturas convencionales. Luego de una cirugía muy corta, el paciente se despierta y puede irse a su casa el mismo día", afirma el especialista.

Según informan, el sistema es ideal para pacientes nuevos o aquellos que requieren cirugía de revisión tras una manga gástrica. También para aquellos pacientes que ya se sometieron a este procedimiento y volvieron a ganar peso y enfermedades secundarias a la obesidad, aunque con mayores riesgos.

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Se baja el riesgo de fugas en los procedimientos

Uno de los puntos más críticos de este método es la seguridad para concretarlo. En las cirugías convencionales, aunque existe también un riesgo de fístula baja (fugas en las uniones), con los magnetos, la probabilidad de fístulas es menor.

“Hasta el momento, en el mundo no se han reportado fallas de la unión con este método. No hay fístulas. Es una simplificación que nos permite disminuir la necesidad de analgésicos potentes y días de hospitalización. Es, literalmente, una cirugía ambulatoria”, señaló el especialista, lo que significa que en caso de resultados satisfactorios, los pacientes regresan a casa el mismo día de la intervención.

También destaca que este proceso es un sistema autolimitado, o sea: una vez que los imanes cumplen su función de unir los tejidos, son expulsados por el cuerpo de manera natural a través de las heces.

Sin embargo, el especialista llama a la prudencia en el uso de estos métodos en todos los casos relacionados. “Esto no es una pastilla mágica”, advierte el Dr. Nassar, “la obesidad es una enfermedad crónica que requiere un seguimiento integral, pero hoy tenemos una herramienta que hace que el camino hacia la salud sea mucho más corto, seguro y menos traumático”. Concluye el cirujano.

El método cuenta con aprobación legal y científica

Según informa Biotronitech, compañía que introdujo de esta tecnología en el país, el dispositivo cuenta con el registro INVIMA (2025DM-0031315) y lleva siendo aplicado desde el lunes 2 de febrero en el Centro del Cuidado Clínico para la Obesidad del Hospital Universitario Fundación Santafé de Bogotá.

También asegura el gerente general de la empresa que esta tecnología fue lanzada en Estados Unidos hace un año y sigue siendo utilizada como alternativa principal para estos procedimientos.

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