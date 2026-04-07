“La vida no es un juego”: Mamá de bebé que murió tras esperar más de un mes una cirugía

Isaías David, bebé fallecido. Su madre realizó diferentes plantones en su región. // Colprensa

SALUD

En medio del dolor por la pérdida de su hijo, Keyla Michelle Vargas Garizábal denunció en Caracol Radio presuntas fallas en la atención médica que, según afirma, retrasaron el procedimiento que necesitaba su bebé para sobrevivir.

De acuerdo con su testimonio, Isaías, presentó complicaciones desde su nacimiento el 10 de feberero en Bosconia, Cesar y requería atención especializada urgente. Sin embargo, la autorización para su traslado a Cartagena se habría demorado más de un mes.

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“Mi hijo presentó varios paros respiratorios. Desde que nació estuvo en cuidados intensivos y requería una cirugía urgente, pero la EPS demoró 35 días en autorizar el traslado”, aseguró la madre.

Ante la falta de respuesta, Keyla, quien tenía una cirugía de cesárea, decidió protestar para visibilizar el caso y salvar a su bebé.

“Yo hice plantones y bloqueé vías para poder ser escuchada, porque lo único que me decían era que cada día mi hijo estaba más cerca de la muerte”, relató a este medio de comunicación.

Fue remitido de forma tardía a Cartagena

Tras las manifestaciones, el menor fue remitido el 18 de marzo a una clínica en Cartagena, donde, según indicó, recibió atención médica. No obstante, allí también se habría presentado una nueva demora.

“Esperamos 17 días más para la autorización de la cirugía. Era una operación de corazón abierto”, explicó.

El procedimiento finalmente se realizó, pero el estado del menor se agravó.

“El día de la cirugía mi hijo quedó en estado crítico y falleció dos días después”, afirmó en diálogo con Caracol Radio.

La madre asegura que vivió de cerca el deterioro de su hijo durante todo el proceso.

“Yo veía a mi hijo acercarse a la muerte cada día. Era un bebé indefenso esperando una autorización. Desde que nació, el 10 de febrero, todo ha sido dolor y sufrimiento. Incluso con mi cesárea tuve que luchar para que lo atendieran”, expresó.

La señora Keyla en medio de su duelo hizo un llamado a las autoridades para revisar el funcionamiento del sistema de salud.

“La vida no es un juego. No podemos tener que rogar por atención médica. Si una EPS no funciona, deberían liquidarla”, concluyó.

El caso se suma a otras denuncias en el país relacionadas con presuntas demoras en la atención médica de pacientes, especialmente menores de edad.