Las causas del megatrancón en el anillo vial de Bucaramanga el lunes de Pascua. ¿Quién responde?

Bucaramanga

El trancón que ya resulta usual en el anillo vial del área metropolitana de Bucaramanga se agudizó durante este lunes de pascua a tal punto que quienes cayeron en el atasco debieron pasar varias horas en sus vehículos.

En medio de la impaciencia, los usuarios del corredor criticaron a las autoridades de Tránsito de Floridablanca y de Girón por no reaccionar a tiempo.

María Alejandra Anaya y Rafael Álvarez fueron dos de los oyentes que se comunicaron para advertir de las dificultades que enfrentaban en la tarde del lunes.

“Cómo hacemos; toda la ciudad está colapsada. Para ir a Girón por Cenfer hay trancón. Por el anillo vial, igual. La gente se baja a coger motos”, explicaban.

Consuelo Lamus Galvis, otra de las personas afectadas indicaba que había un colapso total en el anillo vial

Las autoridades informaron que la congestión se generó por una serie de deslizamientos de tierra debido a las lluvias y por una serie de accidentes de tránsito.

Luego del atasco, otro oyente de Caracol Radio, José Santamaría hizo algunas reflexiones. Dijo que el trancón y sus secuelas demostraron la inoperancia de las autoridades.

“Gracias a Dios no hubo pérdidas de vidas humanas”, aseguró pues advertía que no había espacio para el paso de las ambulancias.

“Yo espero como muchos de los que estamos en este grupo que se tomen medidas drásticas con los responsables del hecho. Deben sacar a los directores de Tránsito de Girón y Bucaramanga”, indicaba.

Agregó que “no hay derecho a que la quinta ciudad del país termine colapsada por una bicicleta pinchada”.