Junior está en Cartagena y alista su compromiso del miércoles por Libertadores ante Palmeiras

El Atlético Junior inició su preparación en Cartagena con el reconocimiento del estadio Jaime Morón León, escenario donde hará su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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La escuadra barranquillera llegó a la capital de Bolívar y se trasladó directamente al escenario deportivo para cumplir con esta actividad previa al compromiso. Durante la visita, jugadores y cuerpo técnico inspeccionaron aspectos clave como el estado del césped, la iluminación y las zonas internas, en cumplimiento de los protocolos establecidos por la Conmebol para este tipo de torneos.

Por su parte, Palmeiras también ya se encuentra en la ciudad. El conjunto brasileño tiene como una de sus principales figuras al colombiano Jhon Arias, quien se incorporó al equipo en febrero de 2026 y atraviesa un buen momento deportivo, tras anotar recientemente en el campeonato local. El plantel dirigido por Abel Ferreira arribó a Cartagena en horas de la noche del lunes.

El compromiso entre Junior y Palmeiras está programado para este miércoles 8 de abril a las 7:30 de la noche, en el estadio Jaime Morón León. El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo F del torneo continental, zona que también integran Cerro Porteño y Sporting Cristal.

Cabe recordar que el escenario cartagenero será la sede provisional del conjunto ‘rojiblanco’ durante esta fase, debido a las adecuaciones que se realizan en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Incluso se conoció que el equipo rojiblanco no descartaría jugar cuadrangulares de la liga BetPlay en la capital bolivarense.