Territorios más equitativos y elecciones en paz, las claves de María Victoria Palacios para 2026

La directora de Latidos Chocó, María Victoria Palacios, presentó en la ceremonia de lanzamiento de 100 Nuevos Líderes de Colombia 2025 sus perspectivas sobre los desafíos que afrontará el país en 2026. Para ella hay que trabajar en garantizar la tranquilidad de las elecciones para el Congreso y la Presidencia, acabar con la corrupción y promover territorios más equitativos.

En ese sentido, Palacios propone que el Estado refuerce su gestión del control del orden público para asegurar que “las personas puedan votar tranquilas”. Por otro lado, también pidió al Gobierno aumentar sus esfuerzos para acabar con la malversación de los recursos estatales, tanto en instituciones nacionales como locales. Con ello, considera, las regiones encontrarán más y mejores caminos para el crecimiento.

Encuentre a continuación la nota completa: