Horóscopo de HOY 7 de abril del Profesor Salomón: Aries y géminis sigan adelante con sus vidas

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes, 7 de marzo, y menciona que el número de esta fecha representa toda la perfección que representa Dios.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas que cuentan con una parte espiritual muy fuerte y que cuentan con una excelente diciplina, a su vez que también tienen una conexión muy importante con el padre celestial. El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 4599.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros encender una vela blanca, para posteriormente recitar esta oración recomendada por el Profesor Salomón:

“Que esta luz ilumine este nuevo año en salud, en dinero y en amor, amen, amen y amen”

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el negro.

El número es el 1359.

La fruta es banano.

Encomendarse a Santa Marta.

El código sagrado es el 1.000

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Horóscopo de hoy

Aries

Puede que sea el momento más que adecuado de terminar con el drama, ya que, según las cartas, puede que últimamente haya cometido errores y no los haya afrontado de la mejor manera, inclusive que no los ha reconocido; a su vez se le recomienda que preste mayor atención a sus labores y no las deje tan dispersas.

Número: 7615

Tauro

Puede que grandes bendiciones económicas lleguen a su vida próximamente, esto si es coherente y agradecido con Dios; si realiza estos ejercicios de dar gracias y demás, puede que la abundancia y prosperidad sean más presentes en su día a día.

Número: 0474

Géminis

Los astros le recomiendan que, si ha tenido momentos complicados en su entorno o con personas, deje de lado esos malos momentos; puede que sea el tiempo adecuado para soltar diferentes situaciones y seguir con su vida, eso sí, con la intención de corregir algunos errores y de mejorar como persona.

Número: 8619

Cáncer

Puede que sea el momento de tomar decisiones importantes; no puede estar dudando en todo momento, ya que esto podría estar acarreando muchos problemas a su vida. A su vez, se le sugiere que deje atrás muchas cosas; no puede estar viviendo del recuerdo, puede que sea el tiempo de seguir adelante con sus cosas.

Número: 9278

Leo

No desfallezca; las cartas le aconsejan que siga adelante y no pierda la esperanza en su vida. Tiene que seguir luchando por sus metas; también tome posturas adecuadas y tome decisiones importantes.

Número: 0684

Virgo

Los astros le recomiendan fortalecer los vínculos con la familia; según estos, no se trata únicamente de ser la luz de los demás, sino también del hogar. A su vez le anticipan la posibilidad de abundancia económica en su vida que podría compartir con sus más allegados.

Número: 1259

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Libra

Es fundamental que sepa organizar y administrar el poder; se le recomienda tener mesura al momento de ejercer poder sobre otros, a su vez que se le anticipa la llegada de bendiciones económicas.

Número: 0123

Escorpio

Las cartas le sugieren que haga más esfuerzos en su apartado laboral, esto con el fin de conseguir lo que quiere; si lo hace con disciplina, podría estar muy bien recompensado por su sacrificio.

Número: 1582

Sagitario

Si algunas cosas no son como usted quiere, tenga más paciencia y tenga disposición para cambiar esa actitud; tal vez ha demeritado la experiencia de los demás o ha llegado a forzar ciertas cosas. Las cartas le recomiendan que deje de lado este comportamiento y esté más abierto al consejo de terceros.

Número: 3076

Capricornio

Puede que últimamente haya tenido comportamientos un poco malos en contra de otras personas; tal vez ha sido enfático en juzgar a alguien o ser indiferente con los demás. Por esto se le recomienda que deje estos comportamientos de lado y los afronte con empatía y amor.

Número: 3008

Acuario

Se le sugiere que preste mucha atención al momento de encontrar oportunidades, ofertas o inclusive personas, ya que a veces estas cosas llegan a su vida, pero con intenciones un tanto perjudiciales.

Número: 0442

Piscis

Puede que sea el tiempo adecuado para abrir su corazón a los demás, en el sentido de ser más bondadoso y compartir lo que se tiene, eso sí, sin ser arrogante o armar un circo alrededor de la empatía; puede que sea el momento de que realice una serie de esfuerzos por su trabajo.

Número: 7770

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