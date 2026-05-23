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“El arte surge incluso en medio de la guerra y la violencia”: director de Coward, Lukas Dhont

En el marco del Festival de Cannes, el director belga Lukas Dhont presentó su nueva película Coward, en competencia por la Palma de Oro. La obra aborda la experiencia de jóvenes soldados durante la Primera Guerra Mundial y cómo el arte se convierte en una forma de escape frente a la violencia.

Inspiración en fotografías de la Primera Guerra Mundial

Dhont explicó que la idea del filme nació a partir de una serie de fotografías en blanco y negro de soldados en un campamento de espera, justo detrás del frente de batalla.

“Vi una serie de fotografías en blanco y negro en las que aparecían jóvenes soldados durante la Primera Guerra Mundial que estaban en un campamento de espera justo detrás del frente, esperando antes de ser enviados a combatir.”

Según el director, mientras esperaban su destino, los soldados creaban juntos una pieza de teatro.

“Y mientras esperaban, estaban creando juntos una obra de teatro.”

El arte construido desde la guerra

El cineasta destacó cómo esos soldados transformaban objetos propios de la guerra en elementos artísticos.

“Usaron todas las herramientas con las que se suponía que debían hacer daño. Cajas de munición las convirtieron en un escenario, sacos de arena en faldas y balas en joyas.”

Para Dhont, esta capacidad de creación en medio del horror fue algo profundamente revelador.

“Como joven creador, pensé que era extraordinario que, en una realidad tan dura y tan cerca de la violencia, fueran capaces de construir algo desde la nada.”

Memoria histórica y desconocimiento

El director señaló que este episodio no es ampliamente conocido, ni siquiera en su propio país.

“Cuando vi esas fotos, me sorprendí mucho porque soy belga y la Primera Guerra Mundial forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad.”

Añadió que nunca había escuchado ni visto ese fenómeno antes de su investigación.

“Nunca nadie me había hablado de este fenómeno. Nunca había visto esas imágenes.”

Violencia contemporánea y sentido del cine

Dhont también relacionó la historia con el presente, marcado por múltiples conflictos en el mundo.

“Vivimos en una época en la que la guerra y la violencia forman parte de nuestra vida cotidiana. Vivimos en una época de genocidios, de muchos conflictos y de juegos de poder.”

El director plantea que Coward busca reflexionar sobre cómo, incluso en contextos extremos, el arte puede surgir como una forma de resistencia, creación y humanidad.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: