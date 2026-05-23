“El reto es entender por qué el personaje es como es en realidad”: director Andy García en Cannes

En el marco del Festival de Cannes, el actor y director Andy García participó en una conferencia de prensa donde habló sobre su proceso creativo, la construcción de personajes y lo que busca al momento de escribir o elegir un guion.

García explicó que su proceso creativo no siempre es planificado, sino que muchas veces surge de manera espontánea y natural.

“Bueno, surgió como un accidente. No como un accidente, sino como un ejercicio sencillo. Y el personaje, como dije antes, simplemente salió de mí.”

El actor señaló que la curiosidad ha sido clave en su carrera.

“Me sentí muy curioso y estimulado por eso. Pensé: ‘Dios mío, sí, me encanta este género’.”

El intérprete destacó que una de sus motivaciones es la posibilidad de explorar distintos universos narrativos a través del cine.

“Cierras los ojos y dices: sí, quiero hacer una de estas películas. Quiero vivir en este mundo.”

Escritura y exploración del personaje

García explicó que el desarrollo de un personaje nace de preguntas constantes sobre su identidad y motivaciones.

“Seguí haciéndome preguntas y finalmente dije: tengo la voz, la veo en el papel. Salió. Déjame seguir dándole forma, perfeccionándola y explorándola.”

El actor advirtió que el cine no debe quedarse en lo superficial del género o la estética narrativa.

“Pero como dije antes, el truco es: ¿por qué realmente es así el personaje? No es solo un juego, no es solo gente disfrazada con sombreros y fumando cigarrillos.”

Para García, el desafío está en ir más allá de la apariencia del relato y profundizar en la psicología y motivaciones de los personajes para darles verdadera complejidad.