Harold Tejada, en el Top 10 de la Vuelta al País Vasco: Así quedaron los colombianos en la etapa 2

Harold Tejada, el mejor colombiano en la Vuelta al País Vasco. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Paul Seixas, esperanza del ciclismo francés, consiguió su segundo triunfo en igual número de etapas recorridas durante la presente edición de la Vuelta al Vasco. El joven de 19 años extendió su diferencia como líder de la clasificación general.

Seixas se impuso con una ventaja de 1′25″ sobre el danés Mattias Skjelmose, segundo de la jornada. El podio del día lo completó el esloveno Primoz Roglic, quien concluyó con la misma diferencia.

En la general, Seixas cuenta con una diferencia de 1′59″ sobre Roglic, ubicado en la segunda posición. El alemán Florian Lipowitz, compañero de equipo del esloveno, es tercero a 2′08″; mientras que Skjelmose es cuarto a 2′14″.

¿Cómo van los colombianos?

Harold Tejada fue el mejor colombiano de la jornada, luego de concluir décimo a 1′43″ de Seixas. De igual manera, el ciclista huilense se metió al Top 10 de la clasificación general, donde se encuentra noveno a 2′48″ del líder.

Sergio Higuita ascendió hasta el puesto 19, a 4′34″ del primer lugar; Juan Guillermo Martínez es 64 a 14′29; mientras que Brandon Rivera es 145 a 23′55″.

¿Cómo será la tercera etapa?

Este miércoles se correrá la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco en Basauri, con un recorrido de 152.8 kilómetros. La jornada presenta tres puertos de montaña, dos de segunda y uno de tercera categoría.