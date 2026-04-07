¿Cuál colombiano llegará más lejos en copas? El Pulso del Fútbol, 7 de abril del 2026 00:00:00 41:10 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salud de James Rodríguez y la cronología de su enfermedad posterior a los amistosos. César dijo: “Me dediqué a investigar lo de James y entrena con el Minnesota con control médico. Él llegó a la concentración y entrenó normal los primeros días, pero después del partido ante Croacia tuvo los primeros síntomas”. Sobre el tema Steven agregó: “Lo más importante es que James participó del 70% del entrenamiento con el Minnesota y va mejorando su estado de salud, como lo informó el mismo equipo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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