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07 abr 2026 Actualizado 20:39

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El Pulso del Fútbol, 7 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa del inicio de los cuartos de final de la liga de campeones.

MUNICH, GERMANY - APRIL 03: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen during a training session at Saebener Straße on April 03, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

MUNICH, GERMANY - APRIL 03: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen during a training session at Saebener Straße on April 03, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images) / S. Mellar

MUNICH, GERMANY - APRIL 03: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen during a training session at Saebener Straße on April 03, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)
¿Cuál colombiano llegará más lejos en copas? El Pulso del Fútbol, 7 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salud de James Rodríguez y la cronología de su enfermedad posterior a los amistosos. César dijo: “Me dediqué a investigar lo de James y entrena con el Minnesota con control médico. Él llegó a la concentración y entrenó normal los primeros días, pero después del partido ante Croacia tuvo los primeros síntomas”. Sobre el tema Steven agregó: “Lo más importante es que James participó del 70% del entrenamiento con el Minnesota y va mejorando su estado de salud, como lo informó el mismo equipo”.

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