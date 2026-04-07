El Pulso del Fútbol, 7 de abril del 2026
El Pulso del Fútbol está en la previa del inicio de los cuartos de final de la liga de campeones.
¿Cuál colombiano llegará más lejos en copas? El Pulso del Fútbol, 7 de abril del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salud de James Rodríguez y la cronología de su enfermedad posterior a los amistosos. César dijo: “Me dediqué a investigar lo de James y entrena con el Minnesota con control médico. Él llegó a la concentración y entrenó normal los primeros días, pero después del partido ante Croacia tuvo los primeros síntomas”. Sobre el tema Steven agregó: “Lo más importante es que James participó del 70% del entrenamiento con el Minnesota y va mejorando su estado de salud, como lo informó el mismo equipo”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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