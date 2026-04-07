Dos hombres fueron asesinados en zona rural de El Zulia, Norte de Santander

Dos hombres fueron asesinados en zona rural de El Zulia. / Foto: Camilo Picón.

Norte de Santander.

Dos personas fueron asesinadas a disparos en el sector La Represa, sobre la vía que comunica al corregimiento Ye de Astilleros con el casco urbano de El Zulia.

Las víctimas son dos hombres. Uno de ellos fue identificado como Jaider Vergel Ortega.

Ambos presentaban varios impactos de bala y fueron hallados por campesinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Por razones de seguridad, una funeraria fue la encargada de trasladar los cuerpos hasta Medicina Legal en Cúcuta.

Por el momento, se desconocen los móviles de este crimen, que enciende las alarmas en esta zona, donde se registra un aumento en el número de personas asesinadas.

En el área donde ocurrió el ataque armado hay presencia de grupos al margen de la ley.