Conductor de camioneta atropelló a una perrita en San Cristóbal y huyó: el animal murió

Este martes, 7 de abril, se registró un hecho que ha generado mucha indignación en la localidad de San Cristóbal. Según ha denunciado la ciudadanía, una camioneta Nissan Frontier, de placa KNN002, habría atropellado a una perrita callejera. El hecho quedó registrado en cámaras del sector.

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La situación ocurrió exactamente en el barrio La Península sobre las 2:30 p.m. El conductor del vehículo huyó del lugar sin brindarle ninguna ayuda al animal. Minutos después, según indicó la ciudadanía, la perrita se desplomó y falleció. En el video se puede ver que el hombre pasó por encima del animal con su llanta delantera y trasera.

Es importante mencionar que dejar a un animal desamparado en la calle, tras un accidente de tránsito, puede representar un delito. La persona involucrada puede tener una pena de prisión entre 12 a 36 meses. Sin embargo, las autoridades deben identificar si el accidente se dio con dolo.

¿Cómo denunciar un vehículo que atropelló un animal y huyó?

Para denunciar un vehículo que atropelló un animal y huyó, se debe hacer la denuncia formal ante la Fiscalía, siempre y cuando el hecho corresponda a un caso en el que un conductor haya causado intencionalmente el accidente. Hay que tener en cuenta que hay atropellamientos que no son intencionales.

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Si fue un hecho intencional, la persona debe recopilar todas las pruebas necesarias del incidente como, por ejemplo, tener a la mano los datos del vehículo, número de placas, color del carro, modelo y si es posible la hora en que sucedió el incidente. Las fotos o videos también ayudan a resolver los casos.

Por otro lado, si el animal arrollado es un animal en condición de calle y quedó vivo, el Instituto de Protección Animal (IDPYBA), recomienda comunicarse con la línea 123, que a su vez se comunicará con el IDPYBA para hacerle saber la situación y atender el animal herido.