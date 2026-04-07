Con música y colorido recibieron a delegaciones de Junior y Palmeiras en Cartagena

Cartagena se consolida como destino deportivo de talla mundial y sede de los mejores espectáculos.

Esta vez, como resultado de la visión del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, la ciudad tiene todo listo para acoger el primer encuentro entre el Junior de Barranquilla, recibido con cariño como local en la capital de Bolívar, y su similar del Palmeiras de Brasil, como parte de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

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Ambos equipos, que arribaron el lunes a Cartagena, se medirán este miércoles, 8 de abril, en un renovado Jaime Morón León que contará con la presencia de 18.000 espectadores, tras una inversión del Distrito de $8.000 millones que dejó el ‘Coloso’ de la Av. Pedro de Heredia acorde con las condiciones reglamentarias exigidas por el ente del rector del fútbol en Suramérica y organizador de uno de los espectáculos deportivos, a nivel de clubes, con mayor tradición en la historia del balompié: la Copa Libertadores de América.

Alegría y cultura dieron la bienvenida

La agrupación Danza Bolívar, ganadora de convocatoria de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), hizo parte la delegación que le dio la bienvenida a los jugadores que disputarán el esperado encuentro de la Copa Libertadores.

A su vez, los jugadores del Junior de Barranquilla hicieron reconocimiento de la cancha e instalaciones del Jaime Morón, con la bienvenida del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y el director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), Campo Elías Therán.

En su cuenta oficial de Instagram, Junior de Barranquilla expresó su agradecimiento por la bienvenida recibida en Cartagena: “¡GRACIAS POR EL RECIBIMIENTO! El alcalde de Cartagena, @dumek_turbay, nos dio la bienvenida a la que será nuestra casa en la CONMEBOL Libertadores: el hermoso estadio Jaime Morón”.