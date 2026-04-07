Capturan en el Tolima a un fugitivo que era requerido por circular de Interpol

Tolima

En el municipio de Honda, norte del Tolima, fue recapturado un hombre de 34 años que se había fugado de una prisión en Manizales y sobre quien pesaba una circular azul de Interpol, emitida por la Fiscalía 4 Seccional EDA de la capital de Caldas.

El procedimiento se llevó a cabo en la Terminal de Transporte de Honda, donde el hombre, identificado preliminarmente como “Santiago”, fue capturado cuando se desplazaba desde Manizales con destino a Bogotá.

“Este individuo presuntamente habría hecho parte de la desarticulada estructura delincuencial conocida como ‘Green Box’, la cual estaría vinculada a actividades de microtráfico en la ciudad de Manizales”, detalló el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Esa banda fue desarticulada en noviembre de 2025, cuando fueron capturados 10 de sus presuntos integrantes. Sin embargo, “Santiago” había logrado eludir a la justicia en medio del proceso en el que es señalado como uno de los principales expendedores de la banda.

“El capturado fue dejado a disposición del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Honda, donde, tras audiencia virtual, le fue impuesta medida de aseguramiento intramural”, detalló el oficial.

“Santiago”, en su momento, aceptó cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles, y ahora deberá afrontar una condena en prisión.

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