Cali recibe el Campeonato Nacional de Para Atletismo 2026

Cali será sede del Campeonato Nacional Interligas e Interclubes de Para Atletismo 2026, evento que se disputará desde este jueves 9 y hasta el domingo 12 de abril en el Estadio Internacional de Atletismo Pedro Grajales.

El certamen marca el inicio del calendario deportivo oficial del para atletismo en Colombia y contará con la participación de cerca de 229 para atletas provenientes de 16 regiones del país, quienes competirán en pruebas de pista, campo y salto. Previo al inicio de las competencias, se están desarrollando las jornadas de clasificación funcional, fundamentales para determinar las categorías en las que participarán los deportistas.

En total, el evento reúne alrededor de 298 registros entre para atletas, guías, entrenadores y personal médico, con presencia de delegaciones de departamentos como Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Cauca, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.

Como delegación anfitriona, el Valle del Cauca contará con una destacada participación de 108 para atletas, entre los que sobresalen figuras de talla internacional como Andrés Felipe Mosquera Neira, Angie Lizeth Pabón Mamian, Diego Fernando Meneses Medina y José Albeiro Ramírez Estrada, todos medallistas de oro en el Mundial de Para Atletismo de Dubái 2026. A ellos se suman referentes del ciclo paralímpico como Buinder Brainer Bermúdez y José Gregorio Lemus, medallistas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, así como la experimentada Érica María Castaño Salazar, reciente medallista de plata en Dubái.

La delegación también contará con atletas de gran trayectoria como Luis Fernando Lucumí Villegas y Luis Francisco Sanclemente, reconocidos a nivel internacional, además de jóvenes promesas como Karol Michell Bastidas Ricaurte, Karen Tatiana Rodallega y Luis Fernando Lara Rodallega, quienes representan el relevo generacional del para atletismo en el departamento.

La presidenta de la Federación Colombiana de Para Atletismo, Dayra Faisury Dorado, destacó la importancia de este campeonato como punto de partida en el proceso competitivo nacional, especialmente en la preparación hacia los Juegos Para Nacionales Montería 2027. El evento también permitirá evaluar el talento emergente, ya que contará con la participación de deportistas desde los 16 años, consolidándose como un espacio clave para observar el relevo generacional y el desarrollo del para atletismo en el país.