Proponen reducir duración de carreras y reformar financiamiento educativo en Colombia

Boyacá garantiza educación gratuita y legal para jóvenes y adultos a través del modelo flexible CEDEBOY y la estrategia SaberEs+

El Congreso de la República aprobó en último debate la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, una iniciativa que modifica el modelo de financiamiento de la educación superior pública en Colombia. El proyecto introduce cambios permanentes en la forma en que la Nación asigna recursos a las universidades públicas y a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias.

La reforma tiene como objetivo ajustar el crecimiento del presupuesto a los costos reales del sistema educativo y fortalecer la participación del sector en el crecimiento económico del país.

Sobre este hecho, el exconcejal de Bogotá Nelson Cubides Salazar propuso una reforma estructural al sistema educativo colombiano que reduzca la duración de las carreras profesionales, fortalezca la educación dual y transforme el modelo de financiamiento estudiantil para evitar el endeudamiento juvenil.

Según Cubides, el esquema actual no responde a las dinámicas del mercado laboral moderno. “No podemos seguir formando jóvenes durante cinco años para empleos que cambian cada seis meses”, afirmó.

En su planteamiento, las carreras profesionales podrían durar tres años y los programas técnicos año y medio, organizados por ciclos productivos que faciliten una inserción laboral más rápida.

El exconcejal también planteó implementar de manera estructural el modelo de educación dual —que combina estudio y trabajo desde los primeros semestres— y promover certificaciones cortas en áreas digitales como programación e inteligencia artificial.

Además, propone un sistema de financiamiento con becas y créditos sin intereses que se paguen solo cuando el egresado tenga empleo.