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07 abr 2026 Actualizado 19:00

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Cúcuta

A dos asciende el número de docentes fallecidas por accidente en Norte de Santander

Otras cinco personas reciben atención en centros asistenciales de Cúcuta.

Marisol Barroso y Leidy Mendoza. / Foto: Cortesía.

Marisol Barroso y Leidy Mendoza. / Foto: Cortesía.

Marisol Barroso y Leidy Mendoza. / Foto: Cortesía.

Ana María Rueda.

Cúcuta

Norte de Santander.

A dos asciende el número de personas fallecidas tras el accidente de tránsito registrado en la mañana del lunes 6 de abril, en la vía que comunica el corregimiento La Ye de Astilleros con el municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

En un primer momento, Leidy Lorena Mendoza Jaimes perdió la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones. Horas después, se confirmó el fallecimiento de Marisol Barroso Ochoa, quien había sido trasladada a un centro asistencial en Cúcuta junto a otras cinco personas heridas.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas eran docentes que se movilizaban hacia la institución educativa Rural El Recreo, sede El Oriente, en zona rural de Sardinata. El grupo se desplazaba en un vehículo de servicio particular afiliado a la empresa Cotrasur.

Las demás personas lesionadas permanecen bajo atención médica en centros hospitalarios de Cúcuta, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

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