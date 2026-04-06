Rusia acusa a Ucrania de un nuevo ataque al oleoducto KTK que lleva el petróleo a Europa

“En la noche del 6 de abril, el régimen de Kiev, con el fin de desestabilizar el mercado mundial de hidrocarburos e interrumpir el suministro de productos petrolíferos a los consumidores europeos, atacó con drones de ataque de ala fija la terminal marítima (del KTK) en Novorossísk”, señala el comunicado castrense.

Según los militares rusos, se trata de un “ataque deliberado” a una empresa internacional de transporte de petróleo con el fin de “infligir el máximo daño económico a sus accionistas: compañías energéticas de Estados Unidos y Kazajistán”.

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Además, el ataque contra la ciudad portuaria de Novorossíisk causó daños entre la población civil de la zona, incluidos menores, afirmó el Ministerio de Defensa.

Según los medios, el blanco del ataque era Shesjaris, una de las mayores terminales petrolíferas en el sur de Rusia, que opera desde 1964 para recibir, almacenar y enviar petróleo y productos derivados para la exportación, así como para su suministro a refinerías en el sur de Rusia.

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La terminal cuenta con 30 tanques de almacenamiento de crudo con una capacidad total de 820.000 metros cúbicos.

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