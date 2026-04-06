Extraen cuatro cadáveres del edificio en Haifa en el que impactó un misil iraní

Departamento de Guerra de EE.UU. realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado. @DeptofWar

Los equipos de emergencias israelíes rescataron este lunes los cuerpos sin vida de cuatro personas en el edificio que sufrió el impacto de un misil iraní ayer, atestiguó EFE en el lugar y confirmaron el cuerpo de Bomberos y el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA).

“Las cuatro personas desaparecidas fueron rescatadas (un hombre y una mujer octogenarios, un hombre de unos 40 años y una mujer de unos 35), todas sin signos vitales. Los paramédicos del MDA las declararon fallecidas”, informó este servicio de emergencias israelí.

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Según medios israelíes, los desaparecidos eran un matrimonio y el hijo y la esposa de este, que se encontraban de visita en la vivienda en el momento del impacto.

Con ellos, ascienden a 22 los muertos en Israel por los ataques de Irán y el grupo chií libanés Hizbulá. Además, cuatro mujeres palestinas fallecieron tras el impacto de una munición en el sur de Cisjordania y otro civil israelí murió por un disparo errado de la artillería del Ejército en Misgav Am, junto a la frontera con el Líbano.

La munición que impactó en la vivienda en la tarde del domingo no explotó, relataron a EFE vecinos de la zona y confirmó el portavoz del cuerpo de Bomberos en Haifa, Ilan Ohana. Los trabajos para extraerla se desarrollan en paralelo a los de rescate de los fallecidos.

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Un portavoz del Ejército israelí confirmó este domingo a EFE que se trató de un impacto directo de un misil iraní que no pudo ser interceptado por las defensas isarelíes.

Pero, según publicó este lunes el diario Times of Israel, una investigación de la Fuerza Aérea de Israel apunta a que el misil iraní se rompió en el aire, desviando su trayectoria y esquivando al hacerlo los interceptores.

El Ejército israelí no se ha pronunciado aún sobre esta hipótesis.