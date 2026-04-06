Netanyahu celebra las muertes de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes

Esta es la foto compartida por la Oficina de Prensa del Gobierno Israelí (GPO), que muestra al Primer Ministro Benjamin Netanyahu hablando con el presidente Donald Trump con un mapa en la mesa (Jerusalén) EFE/EPA/AVI OHAYON / GPO HANDOUT / AVI OHAYON / GPO HANDOUT

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró este lunes la muerte de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes, entre ellos el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadamí, y un comandante de la Fuerza Quds, Ajer Bakri.

“Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado”, afirmó Netanyahu en un mensaje difundido en sus canales oficiales.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ya había confirmado que Jadamí fue abatido este lunes en un ataque en Teherán y lo identificó como uno de los principales responsables de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, vinculado a los lanzamientos de misiles contra Israel y a la represión de protestas internas en Irán.

Además, afirmó Netanyahu, Israel mató a Ajer Bakri, a quien identificó como “comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds (la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria)” y responsable, según dijo, de “ataques a judíos e israelíes en todo el mundo”.

En paralelo, el Ejército israelí detalló que su Fuerza Aérea atacó ayer domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división “Imam Hussein” de Hizbulá, matando a su jefe de artillería, Kamil Melhem, y a varios asistentes del comandante de la división.

“Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra”, concluyó su mensaje Netanyahu.

Las autoridades de la República Islámica no han ofrecido un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Tel Aviv y Washington, cuando situó la cifra en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha reportado más de 3.400 fallecidos, entre ellos más de 1.500 civiles.

En el Líbano, los ataques aéreos y terrestres de Israel han causado ya más de 1.400 muertos, entre ellos 126 niños, según los datos del Ministerio de Salud libanés publicados el sábado, además de cerca de 4.300 heridos.

Las fuerzas armadas israelíes aseguran haber matado a unos 1.000 miembros de Hizbulá en el Líbano, si bien no dan detalles sobre sus perfiles.

En Israel, los impactos de misiles disparados por Irán y los proyectiles del grupo chií libanés Hizbulá se han cobrado la vida de 22 personas, además de la de cuatro mujeres palestinas en Cisjordania.