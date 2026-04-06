Restricción a motos y parrillero entró en vigor en Floridablanca. ¿Cuál es la medida?

A partir de este lunes 6 de abril, la Dirección de Tránsito de Floridablanca implementó nuevas restricciones a la circulación de motocicletas en puntos estratégicos del municipio, como parte de las medidas ordenadas por un juez administrativo para combatir el transporte informal, especialmente el mototaxismo.

Según explicó el director de Tránsito, Jahir Castellanos, las decisiones responden al cumplimiento de un fallo del Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga, en el marco de una acción popular y un incidente de desacato que obliga a las autoridades locales a adoptar medidas concretas contra esta problemática.

Una de las principales disposiciones es la restricción total al tránsito de motocicletas sobre la calle 157, frente a la entrada principal de la clínica Foscal Internacional. En este punto, solo podrán circular motociclistas que ingresen al parqueadero del centro médico, quienes deberán presentar el respectivo ticket en caso de ser requeridos por las autoridades.

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La segunda medida contempla la prohibición del parrillero en una amplia zona de Cañaveral Sur, que incluye sectores como el Centro Comercial Cañaveral, Yumbo, Mercagán y el Hotel Roseliere, así como tramos de la vía paralela. En estas áreas, solo se permitirá la circulación del conductor sin acompañante.

Castellanos, señaló que estas decisiones se sustentan en estudios técnicos realizados en el municipio, que identificaron estos puntos como críticos frente al uso de motocicletas para transporte informal.

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Las autoridades indicaron que estas son, por ahora, las únicas medidas adoptadas dentro del plan de acción exigido y, reiteraron que el objetivo es mejorar el orden vial y reducir prácticas ilegales en el transporte público informal.

Se espera que en los próximos días se intensifiquen los controles en las zonas intervenidas para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.