Pronóstico del IDEAM del 7 al 10 de abril: Estos serán los días más lluviosos de la semana

IDEAM: ¿Lloverá en Colombia? Pronóstico del clima del 16 al 19 de diciembre en el país

Las condiciones climáticas en Colombia estarán marcadas por lluvias frecuentes durante la semana del 6 al 10 de abril, según el más reciente reporte del Ideam.

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones se concentrarán especialmente en regiones como la Andina, Pacífica, Amazonía y sectores de la Orinoquía, con algunos picos importantes a mitad de semana.

Por otro lado, en Bogotá, las lluvias aparecerán principalmente en las tardes, con variaciones en intensidad a lo largo de los días.

Pronóstico del clima, martes 7 de abril

Para el martes se espera un aumento significativo en las precipitaciones. Será uno de los días con mayores acumulados de la semana, con lluvias fuertes en la Amazonía y la Orinoquía.

En la región Andina continuarán las precipitaciones, aunque con intensidad variable. En contraste, el norte del Caribe mantendría condiciones mayormente secas, mientras que en el sur seguirán las lluvias.

En Bogotá, este día marcaría uno de los picos de lluvias más intensas, especialmente durante la tarde.

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Clima martes 8 de abril

El miércoles continuará el panorama lluvioso en gran parte del país. Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en la Amazonía, donde podrían presentarse tormentas eléctricas.

En la región Pacífica, especialmente en Chocó, se mantendrán lluvias constantes, mientras que en la Orinoquía también se esperan acumulados importantes en departamentos como Meta y Casanare.

La región Andina seguirá con lluvias intermitentes, algunas de ellas fuertes en zonas específicas.

Pronóstico del clima, jueves 9 de abril

Para el jueves, las lluvias continuarán, pero con menor intensidad en comparación con los días anteriores. Se mantendrán precipitaciones en la región Andina y Pacífica, aunque de forma más dispersa.

En el Caribe persistirá el contraste: tiempo seco en el norte y lluvias en sectores del sur. En la Amazonía, las precipitaciones seguirán siendo fuertes, incluso con probabilidad de tormentas eléctricas.

En Bogotá, este sería el día con menor probabilidad de lluvias de la semana.

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Clima viernes 10 de abril

El cierre de la semana traerá una ligera reducción en la intensidad de las lluvias, aunque no desaparecerán del todo. Se esperan precipitaciones ligeras a moderadas en varias regiones, con algunos focos fuertes en el centro del país y el Caribe occidental.

En la región Andina habrá lluvias dispersas, mientras que en la Amazonía continuarán las precipitaciones, principalmente en horas de la tarde y noche.

En Bogotá, se prevé nuevamente un aumento en la intensidad de las lluvias, convirtiéndose en otro de los días más lluviosos de la semana.

Pronóstico del clima en Bogotá:

En la capital del país, las lluvias estarán concentradas en las tardes durante toda la semana. Los días más lluviosos serán el martes 7 y el viernes 10 de abril, mientras que el jueves 9 tendría menor probabilidad de precipitaciones.

En cuanto a temperaturas, se espera que la mínima ronde los 10 °C, mientras que la máxima se ubique cerca de los 20 °C, manteniendo el clima frío característico de la ciudad.