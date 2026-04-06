Paul Seixas ganó la contrarreloj en el inicio de Vuelta al País Vasco: Así le fue a los colombianos

La edición 65 de la Vuelta al País Vasco arrancó con una contrarreloj individual en Bilbao que, pese a su corta distancia, resultó determinante para abrir diferencias entre los favoritos. El recorrido de 13,8 kilómetros combinó un ascenso exigente, un descenso técnico y un cierre en falso llano ascendentem lo que obligó a los corredores a administrar cuidadosamente sus fuerzas.

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El gran protagonista del día fue el francés Paul Seixas, quien firmó una actuación brillante para imponerse en la etapa y convertirse en el primer líder de la competencia. Su tiempo fue de 17′:09″, marcando la referencia en una jornada que no dio margen de error.

En cuanto a la participación colombiana, el mejor ubicado fue Harold Tejada, quien logró mantenerse dentro del grupo de los veinte mejores tras una presentación sólida en un terreno que no es su especialidad, terminando a 55″ del ganador.

Más atrás apareció Sergio Higuita, quien optó por una estrategia conservadora para evitar mayores pérdidas de tiempo, ocupando el puesto 79 a 1′:50″.

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Por su parte, Brandon Rivera enfrentó una jornada compleja en un trazado que exigía potencia constante, mientras que el joven Juan Guillermo Martínez continúa sumando rodaje en una carrera de alto nivel, cediendo tiempo, pero ganando experiencia en el WorldTour.

La carrera apenas comienza y se extenderá hasta el próximo sábado 11 de abril. La segunda etapa se correrá este martes entre Pamplona y Astiz, con un recorrido de 164.9 kilómetros, contando con dos puertos de tercera categoría, uno de segunda y uno de primera.

Clasificación general tras la etapa 1:

1. Paul Seixas (FRA) – 17:09

2. Kévin Vauquelin (FRA) a 0:23

3. Felix Grobschartner (AUT) a 0:27

4. Primoz Roglic (SLO) a 0:28

5. Ilan Van Wilder (BEL) a 0:29

Colombianos:

17. Harold Tejada a 0:55

79. Sergio Higuita a 1:50

86. Brandon Rivera a 1:56

140. Juan Guillermo Martínez a 2:57